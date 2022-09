Hadis Najafi: La joven que se viralizó en protestas fue asesinada a sangre fría por policía iraní

Hadis Najafi, una joven de 23 años que se viralizó en un video mientras se preparaba para protestar fue asesinada por fuerzas iraníes.

Hadis Najafi recibió seis disparos y fue asesinada en la ciudad de Karaj por las fuerzas de seguridad iraníes.

Según los informes de corresponsales y ONG, la joven sufrió heridas en el abdomen, el cuello, el corazón y la mano el 21 de septiembre.

This 20 Yr old girl who was getting ready to join the protest against the murdering of #MahsaAmini got killed by 6 bullets.#HadisNajafi, 20، was shot in the chest, face and neck by Islamic Republic’s security forces.

