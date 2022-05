Hallan cuerpo de una venezolana en playa de EEUU: Había desapareció mientras nadaba

Una mujer venezolana desapareció el pasado sábado, 21 de mayo, cuando nadaba en una playa de la costa del Golfo de México en Florida, Estados Unidos. Sin embargo, la Policía de Sarasota informó que su cuerpo apareció la noche del domingo.

Fue identificado como Everliz Valentina Vega Medina, de 24 años, y lo recuperanron frente a la orilla de Longboat Key, costa oeste de Florida; cerca de las 9:00 p.m.; su familia ya fue notificada, reseñó la agencia de noticias EFE.

La mujer desapareció cuando nadaba con una amiga en South Lido Beach el sábado por la tarde. Su amiga volvió a salvo a la orilla pero Vega Medina no, indicaron las autoridades.

La venezolana era "una mujer con pelo negro, ojos marrones y aproximadamente 120 libras. Fue vista por última vez con un bikini negro de dos piezas y tenía un tatuaje de una mariposa negra en la clavícula derecha", acotó la Policía de Sarasota.

#BREAKING: A heartbreaking update on the case of the missing 24-year-old. @SarasotaPD confirms the body of Everliz Valentina Vega Medina, 24, from Venezuela, was recovered off the shore of Longboat Key just before 9 PM, Sunday. @SNNTV will have the details on the morning edition pic.twitter.com/bPj46N8orS

— Annette Gutierrez (@annette_tv) May 23, 2022