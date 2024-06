Hallan muerto a actor chileno en Colombia y descubrieron lo que hizo por famosa app

Las autoridades colombianas están investigando la extraña muerte del actor chileno Álex Araya Castillo, de 42 años, cuyo cuerpo fue encontrado en el apartamento en el que se iba a ver con dos mujeres en la ciudad de Medellín.

De acuerdo a las investigaciones, Araya concertó un encuentro con dos mujeres que conoció por la aplicación de citas Tinder. Después alquiló un apartamento en la ciudad colombiana, según las cámaras de seguridad.

Las autoridades determinaron que Araya ingresó al apartamento con las dos mujeres poco antes de medianoche. Sin embargo, apenas dos horas después, ambas salieron solas y no había rastro del actor.

Los detectives encontraron el cadáver de Araya desnudo y boca abajo en una cama. Todavía no han determinado la causa de muerte del actor, puesto que el cuerpo no muestra signos de violencia y no había cámaras dentro del apartamento.

USARON CUENTAS DE ARAYA

Eduardo Araya, hermano de la víctima, habló con el medio chileno La Tercera y dijo que se llevaron el teléfono del actor. «Hicieron compras con sus tarjetas en bencina, supermercados, en una joyería y también hicieron giros», alertó.

«Vimos que hicieron viajes a través de la cuenta de Uber de mi hermano y así nos dimos cuenta de que hay más personas involucradas, que ellas eran parte de un grupo que se dedica a hacer estas cosas», explicó.

La familia sospecha que pudieron drogar a Araya con burundanga u otra droga para robarle y obtener las claves de sus tarjetas de crédito. «La verdad es que hay muy poca claridad de lo que ocurrió», lamentó Eduardo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ABUELA VENEZOLANA MURIÓ EN UN AUTOBÚS, SE ATRAGANTÓ MASCANDO COCA EN BOLIVIA

El Consulado de Chile dice que ya prestaron ayuda para el caso, pero Eduardo dice que «hay mucha desconexión» con las autoridades colombianas. «Quizás es porque no quieren compartir información que les afecte el turismo», acotó.

Araya se desempeñó como actor en Chile y técnico de iluminación del Centro Cultural Gabriela Mistral en Santiago. Estudió Teatro en la Universidad del Desarrollo y ha participado en varias obras en el país sudamericano.