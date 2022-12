Hay otro periodista fallecido en Qatar 2022, ya serían tres los muertos en cobertura

Este martes trascendió que el periodista británico Roger Pearce, técnico de la cadena inglesa ITV, murió el pasado 21 de noviembre durante la cobertura de la Copa Mundial de Qatar 2022.

La Asociación Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS) confirmó la muerte de Pearce, además de los periodistas Grant Wahl y Khalid Al Misslam. Sin embargo, no brindó detalles sobre el fallecimiento del periodista.

Hasta la fecha, las autoridades qataríes no se han pronunciado sobre la muerte de Pearce. En tal sentido, no hay información sobre las causas del deceso del periodista, cuyo cuerpo fue encontrado en su habitación de hotel.

Pearce murió a pocas horas del partido entre Inglaterra y Estados Unidos, del Grupo del Mundial de Qatar. En aquel momento, medios británicos reseñaron la noticia, pero fue esta semana cuando trascendió a nivel internacional

Mark Demuth, compañero de ITV de Pearce, informó en plena transmisión sobre lo ocurrido. Asimismo, brindó sus condolencias a los familiares del técnico y aclaró que murió en el hotel en el que estaba hospedado en Doha.

“Es con extrema tristeza y pena que tengo que decirles que Roger Pearce falleció durante la noche en su hotel en Catar. Aprecio que esta noticia desesperada suponga un gran impacto para todos. Su familia inmediata ha sido informada”, apuntó.

Por su parte, Maidstone Studios, televisión regional de Inglaterra, confirmó la muerte de Pearce. “Siempre fue un placer y un honor tenerlo trabajando aquí, un veterano incondicional de la industria con un corazón maravilloso”, añadió.

We are truly saddened to hear of the sudden passing of Roger Pearce.



He was always a pleasure and honour to have work here, a stalwart industry veteran with a wonderful heart.



Our thoughts are with his family and many friends during this difficult time. pic.twitter.com/JcO4kT3YwX

— Maidstone Studios (@maidstonetv) November 22, 2022