Hermano del periodista estadounidense que murió cubriendo el Mundial se retractó de su sospecha de asesinato

Eric Wahl, hermano del periodista estadounidense Grant Wahl, quien murió el viernes cuando cubría el Mundial de Qatar, se retractó de sus sospechas de asesinato. El sujeto expresó que ahora esperará por ayuda del Gobierno de EEUU para esclarecer el fallecimiento.

Wahl escribió en su Twitter este domingo que "en cuanto me enteré de su muerte lo primero que pensé es que había sido asesinado". "Me basé en cosas que G dijo las dos últimas veces que hablé con él. Pero obviamente no sé nada seguro", exclamó.

Asimismo, Eric pidió un respiro por el video donde afirmó que a su hermano lo habían asesinado, reseñó 20 Minutos.

"Nuestra familia esperará noticias de los médicos estadounidenses y confiamos en que la gente del Gobierno estadounidense con la que hemos estado en contacto está haciendo todo lo posible para ayudarnos a tener respuestas", subrayó.

Wahl colapsó durante el encuentro entre Argentina y Países Bajos por los cuartos de final donde la albiceleste se impuso. El hombre se desparramó en el estadio Lusail y fue llevado a un hospital cercano.

Eric denunció entonces que su familiar pudo haber sido una víctima del gobierno de Qatar, lo que calificó como un "juego sucio".

"Me llamo Eric Wahl. Vivo en Seattle y soy hermano de Grant, soy gay", expresó el sujeto en un video publicado en Instagram.

Afirmó que él es la razón por la cual Grant llevó una franela con los colores de la bandera LGBTI a la Copa del Mundo. Asimismo, aclaró que su hermano "estaba sano, me dijo que recibió amenazas de muerte". En seguida comentó que no creyó que el periodista murió sino que "creo que fue asesinado y solo ruego cualquier ayuda".

Un día antes, Wahl reveló que se sentía indispuesto por una bronquitis y la estaba tratando.