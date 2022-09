Hija influencer de exsenadora colombiana Aida Merlano será condenada por ayudarla en su fuga a Venezuela

Aida Victoria Merlano, hija de la exsenadora colombiana Aida Merlano, será condenada por la justicia de su país por ayudar a su madre a jugarse hacia Venezuela y enfrenta una condena que podría llegar a los 17 años tras las rejas.

Merlano, quien tiene 3,5 millones de seguidores en Instagram (@aidavictoriam), relató la condena que pide la Fiscalía General de Colombia. En tal sentido, lamentó que no consideran una medida de casa por cárcel, sino más de una década en prisión.

“Sí, me condenaron hace unas horas. A diferencia a lo que la gente puede pensar que son cuatro años o que es un delito en el que no me van a dar cárcel o que me pueden dar casa por cárcel, lo que pide realmente la Fiscalía son 17 años sin acceso a casa por cárcel”, dijo.

La joven fue condenada, después de que el juez considerara que sí sabía sobre el plan de fuga de su madre. En tal sentido, sostuvo que es responsable de favorecimiento de fuga y uso de menores en la comisión de delitos.

MERLANO APELÓ DECISIÓN

La influencer dijo que “cree en la justicia”, de manera que su abogado, Miguel Ángel Río Malo, apeló la decisión. No obstante, todavía no hay información sobre si las autoridades tomarán en cuenta esta petición.

“Nada, yo en el fondo de mi corazón realmente creo en la justicia. Ya mi abogado apeló, y estamos esperando a que el juez decida qué va a pasar de aquí en adelante, eso es lo que está pasando”, explicó.

Para el abogado de Merlano, la condena que pide la Fiscalía es “inaceptable”. “Una decisión que enfrentaremos con toda la contundencia. Estoy seguro de su inocencia y la apoyaré hasta demostrarlo”, afirmó.

Las autoridades indicaron que Aida Victoria Merlano supo sobre el plan de su madre. Incluso, las investigaciones determinaron que utilizó a su hermano, un menor de edad, para distraer a los guardias para que la exsenadora se fugara.

De acuerdo a las averiguaciones, Victoria Merlano facilitó guantes de agarre, una cuerda y ropa para que su madre escapara del consultorio. En ese sentido, la exsenadora se despidió de su odontólogo y se lanzó por la venta, iniciando su plan de escape hacia Venezuela.

Ahora, Aida Victoria Merlano tendrá que esperar hasta el 13 de septiembre para conocer la condena que deberá pagar.