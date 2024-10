Horror en Argentina: Cuatro perros atacaron a una niña en pleno parque, «se le desprendió la piel»

Una niña de 11 años resultó gravemente herida el pasado sábado luego de que una jauría de cuatro perros la atacaran brutalmente mientras paseaba con sus amigos en el Parque de la Salud de la localidad de Rosario de Lerma, en Salta, Argentina.

“Cuando los chicos estaban regresando, los perros se lanzaron directamente a atacarlos. Eran cuatro, y aunque ellos comenzaron a correr asustados, a mi hija la alcanzaron. Uno de ellos la mordió en la parte de los glúteos y en la espalda”, describió su mamá Eliana Montaño al medio El Tribuno.

Producto de las heridas la tuvieron que operar de emergencia.

“Las mordeduras fueron muy profundas, al punto que mi hija tuvo desprendimiento de piel”, precisó la madre. Asimismo, adelantó que realizarán la denuncia correspondiente a las autoridades una vez que le den el alta médica a la menor.

“Mi niña está en recuperación. Le están dando calmantes porque aún siente los dolores de la cirugía. Poco a poco está mejorando”, añadió.

Asimismo, la madre de la niña agradeció a un vecino de la zona que acudió a su rescate mientras la atacaban los perros.

“Si no hubiera sido por él, no sé en qué terminaba todo este ataque. Mi hija me contó que eran perros grandes, tipo mestizos, muy agresivos, porque fueron directo a atacar a los chicos, donde estaba mi pequeña”, explicó.

De acuerdo a varios medios locales, ya los perros han atacado a otros transeúntes recientemente. El 16 de agosto dos mujeres estaban paseando cuando fueron atacadas por esta misma jauría. En aquel momento un vecino espantó a los perros con un palo y un machete y no pasó a mayores.