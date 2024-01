Las imágenes más impactantes de la explosión en un hotel de Texas, sospechan de una fuga de gas

Al menos 21 personas resultaron heridas luego de una fuerte explosión ocurrida en un hotel del centro de Fort Worth en Texas.

El vocero del Departamento de Bomberos de Fort Worth, Craig Trojacek, dijo en rueda de prensa que estaban investigando para confirmar si la explosión se debió a una fuga de gas. Varias personas reportaron un fuerte olor a gas natural luego de lo sucedido.

«No está claro si el olor fue causado por la explosión misma o si fue la causa de la explosión», aclaró.

Por otra parte, señaló que todo parece indicar que la explosión ocurrió en el restaurante del hotel, Musume.

Dicho establecimiento se encontraba recibiendo una remodelación en el momento de la explosión. No obstante, aclaró que aún esto no está del todo confirmado.

5:30PM UPDATE:

– Explosion likely caused by gas leak, but still waiting to confirm

– Construction was going on the in the building

– 1 person still missing

Next UPDATE will be at 6PM #FWDowntownAlert pic.twitter.com/NfoljML12N

— Fort Worth Fire Department (@FortWorthFire) January 8, 2024