﻿ Imágenes sensibles: Escuela se derrumbó mientras alumnos estaban en clases, hubo más de 20 muertos

Una escuela se derrumbó este viernes en el centro de Nigeria cuando los alumnos estaban en clases. Las autoridades locales indicaron que más de 20 estudiantes murieron y otras tantos están atrapadas entre los escombros.

RIP to the dead 🕊️ https://t.co/ry5hFTTglj pic.twitter.com/BjjFBt5tmA

Happened today. The substandard building collapsed with more than 70 School students trapped. • Questions must be answered. • Some people must go to jail for this.



La agencia nacional de rescate NEMA precisó que todo ocurrió en la escuela Saint Academy, en la ciudad de Jos. En redes sociales se viralizaron las impactantes imágenes de las operaciones de búsqueda en la zona del desastre.

En el video se puede ver a varios voluntarios y rescatistas entre los restos de la escuela. Consiguieron abrir un pequeño agujero entre los escombros y sacaron a varios estudiantes que estaban atrapados.

Periodistas locales indicaron que familiares de los estudiantes se acercaron hasta la escuela para buscar a los niños. En las primeras horas, llevaron cinco cadáveres a la morgue del hospital y otros 11 cuerpos a otro centro de salud.

Los testigos relataron que todos los cuerpos recuperados tenían uniforme escolar. En tal sentido, las autoridades indicaron que «varios estudiantes» murieron en la escuela y reportes extraoficiales dicen que hay, al menos, 20 fallecidos.

«Un edificio de dos pisos que alberga la Saint Academy (…) en Busa Buji (…) en el estado de Plateau, se derrumbó esta mañana, matando a varios estudiantes», expuso la Agencia. «Todo el mundo está intentando ver cómo salvar a más personas», acotó.

Saint Academy School building around Busa Buji area collapse on Children!!!

Please we need Medics ASAP!!!!!!

Blood donors needed asap, if u can make it to either jankwano, plateau state hospital & ola hospital please go and donate blood, save a kid’s life today.. pic.twitter.com/tVWFzdzrFx

— AndyJnr ° Umaru  (@AndyjnrUmaru) July 12, 2024