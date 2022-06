El impactante momento en que un misil ruso da la vuelta y estalla en el lugar de lanzamiento

Después de varios meses de combates, las tropas de Rusia y las milicias prorrusas avanzan en la invasión sobre Ucrania. Las batallas continúan en todo el frente y, gracias a las redes sociales, se han divulgado impactantes videos desde la zona de guerra, como el de un misil que giró en pleno vuelo.

Este viernes, 24 de junio, trascendió un video grabado en la región de Lugansk, en el que se observa a un misil de defensa antiaérea que dio un giro de 180 grados en el aire y explotó cerca del lugar desde el que fue lanzado.

De acuerdo a reportes locales, las imágenes provienen desde cerca de la ciudad de Alchevsk, a unos 55 kilómetros al sur de Severodonetsk. En esta zona se han registrado intensos enfrentamientos en las últimas semanas.

Video cortesía.



Los informes indican que el misil antiaéreo fue disparado por separatistas prorrusos de la autodenominada República Popular de Lugansk.

¿POR QUÉ GIRÓ EL MISIL?

Producto de las dificultades de investigar en esa zona, las autoridades no han brindado una versión oficial sobre lo ocurrido con el misil. Pero, se presume que ocurrió por un desperfecto en el armamento.

Por su parte, algunos presumen que pudo ocurrir un hackeo o una interferencia de un dron ucraniano que estaba cerca de la zona. Sin embargo, especialistas señalan que esta posibilidad es poco probable.

De acuerdo a medios locales, en la zona inició un incendio producto de la explosión del misil. No obstante, no había edificios residenciales cerca, por lo que no hubo bajas civiles, pero se desconoce si hay fallecidos o lesionados entre las tropas prorrusas.

Mientras tanto, las tropas rusas avanzan en la invasión al este de Ucrania y comienzan a tomar el control de Donetsk y Lugansk. En las últimas semanas, han eliminado las posiciones defensivas ucranianas y los han hecho retroceder.