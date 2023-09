IMPACTANTE VIDEO: Chocó a toda velocidad su vehículo contra una tienda deportiva llena de personas

Una mujer acabó hospitalizada luego de meterse con todo y vehículo, a toda velocidad, en una tienda deportiva ubicada en Springfield, estado de Virginia, EEUU, hecho el cual ocurrió el jueves por la tarde y que increíblemente no lastimó a nadie.

La cámara de seguridad del establecimiento grabó el momento en que el auto entra y arrolla todo a su paso. Trascendió que la conductora estuvo a punto de embestir a más de 12 personas con el automóvil.

En el material se ve que una vez la fémina choca a toda velocidad, los presentes corren para salvar su vida. Incluso se pudo ver como casi atropella de lleno a un sujeto.

De hecho, internautas se mostraron incrédulos pues creían que esa persona no había podido zafarse de ser herido. «Al morenito que le pasó el carro por encima ¿está ileso?», «Verciale, espero que el muchacho al que atropella se encuentre bien», «¿Y el empleado que se llevó de por medio?», escribieron.

Por fortuna, nadie resultó lesionado, a excepción de quien iba al volante, quien terminó en un hospital. De acuerdo a Fox5, la mujer se quedó atorada dentro de su carro. Por ende, los bomberos tuvieron que cortar la puerta para sacarla.

De inmediato, la trasladaron a un centro asistencial para prevenir alguna lesión importante.

🚨#WATCH: Dramatic surveillance video captures a woman crashing through a sporting goods store

📌#Springfield | #Virginia

A woman is in a hospital after nearly hitting more than a dozen people and crashing her car into a sporting goods store in Springfield Virginia. This… pic.twitter.com/gK6HikjeYE

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 9, 2023