Indignación en México: Fue detenida por arrastrar a un perro con su camioneta, no lo subió porque se la dañaba

Una mujer fue detenida en Tlaquepaque, México, luego de amarrar a un perro a la parte trasera de su vehículo y llevarlo así por varias calles.

Cuando los demás conductores vieron lo que estaba haciendo la interceptaron y obligaron a detenerse mientras llamaban a la policía. A lo que la mujer solamente indicó que el perro con las uñas le había dañado los asientos de su camioneta.

“Yo soy policía, tengo una cita, se subió a mi coche. No lo estoy asesinando, me lo voy a llevar a la otra casa. No lo puedo subir porque me talló toda mi camioneta», decía la mujer.

En el clip se puede ver como el perro estaba sangrando producto del maltrato que había sufrido.

La Comisaría Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque dio a conocer su arresto preventivo mientras investigan lo ocurrido.

“De manera inmediata, una unidad se trasladó al lugar para verificar la situación. Al arribar, los elementos corroboraron la presencia del vehículo mencionado y encontraron al canino amarrado con un cable sobre la cinta asfáltica. Ante esta situación, se notificó al Ministerio Público, quien ordenó el traslado de la femenina a sus instalaciones para llevar a cabo las diligencias correspondientes y serán los encargados de determinar su situación legal, correspondiente”, indicó la Comisaría a través de un comunicado.

Asimismo, trasladaron al perro a la sede de Salud Animal del municipio, donde recibió atención veterinaria.

Los ciudadanos que la detuvieron le cuestionaron la forma de reprimenda para el perro, a lo que la mujer solamente indicó que el perro le había dañado su camioneta y que ella no tenía tiempo de dar al perro en adopción.

Omar Estrada, representante de Protección Animal en Tlaquepaque, informó que sufrió daño en los cojines de sus patas, y de allí provenía el sangrado. Los especialistas lo medicaron contra el dolor, mientras avanza en su recuperación.

Este tipa bestial arrastró a un perrito 🐶 porque le rayó la camioneta pic.twitter.com/g9zO3VM54C — Gloria Reza (@GloReza) September 25, 2024

«La verdad sí duele, lo entiendo que no tenga ganas de comer porque si es doloroso», dijo el especialista. En este sentido, precisó que registró quemaduras de segundo grado en sus cuatro extremidades, por lo que permanecerá bajo estricto cuidado hasta que sane por completo.

Al viralizarse el caso, el gobierno local hizo un llamado a todos los vecinos a denunciar este tipo de casos.

La mujer implicada tendrá que pagar una pena que va desde los 6 meses hasta los tres años de cárcel por maltrato animal.