INDIGNANTE VIDEO: Le negaron alcohol y atropelló a grupo de amigos, murió una joven de 17 años

Un sujeto asesinó a una adolescente que se encontraba de cumpleaños en Argentina, después de que le negaran alcohol al notar su actitud sospechosa.

La víctima, una joven identificada como Jasmín, se encontraba acompañada por un grupo de amigos y familiares. Era un día especial, ya que cumplía 17 años.

La tragedia ocurrió cuando estaban volviendo de bailar y se pusieron a tomar alcohol en una vereda del centro de Laferrere. En ese momento aparecieron varios desconocidos a pedirles algo de alcohol. No obstante, los amigos decidieron alejarse al notar una actitud sospechosa en estas personas.

Uno de los desconocidos, que más tarde fue identificado como Julio Peralta, ingresó a su automóvil y atropelló a casi todo el grupo de amigos y solo algunos lograron esquivar el coche.

Carlos, el novio de la víctima, se levantó como pudo y fue a socorrer a su pareja. “Jazmín estaba toda ensangrentada y pedía que la pusieran de costado porque estaba muy adolorida”, señaló una de las amigas de la joven.

En ese momento, el hombre intentó darse a la fuga, pero al estar bajo los efectos del alcohol no logró arrancar el vehículo de inmediato. Los amigos de Jasmín corrieron rápidamente y lo detuvieron.

Jazmín fue trasladada de urgencia al hospital Figueroa Paredes, donde falleció.

Un fiscal argentino decidió imputarlo por homicidio simple con dolo eventual, delito con pena de 8 a 25 años de cárcel.

"Entendemos que fue a propósito. Nos vio, se reía y no frenó. A mi cuñado le pasó por encima. Corrimos, Jazmín estaba llena de sangre, mi cuñado no sentía las piernas. El auto volvió a bajar a la vereda y un grupo de chicos nos ayuda para que no se vaya", dijo una de la víctimas ante la prensa.