Insólito: Turbulencia desató caos en un vuelo y un hombre terminó en el compartimiento de equipaje

Un avión de Air Europa tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia este lunes en la ciudad de Natal, Brasil, tras sufrir fuertes turbulencias durante el vuelo, y hasta uno de los pasajeros terminó en el compartimiento de equipaje.

El vuelo UX 045 despegó de Madrid, España, con destino hacia Montevideo, en Uruguay. Sin embargo, el Boeing 787-9 sufrió las intensas turbulencias y se vio obligado a aterrizar en territorio brasileño a las 2:32 de la madrugada.



Varios videos circulan en redes sociales y dejan en evidencia las consecuencias que dejaron las turbulencias. En las imágenes se aprecia que el fenómeno generó caos dentro del avión y hasta rompió algunas superficies.

En uno de los videos más impactantes se puede ver a una persona bajando del compartimiento superior de equipaje. Medios locales indicaron que el pasajero no tenía el cinturón puesto y salió por los aires cuando comenzaron las turbulencias.

Air Europa confirmó en sus redes sociales confirmó lo ocurrido y señaló que el avión «fue desviado a Natal debido a fuertes turbulencias». «Aterrizó con normalidad y los heridos de diversa gravedad ya están siendo atendidos», señaló la aerolínea española.

La secretaría de Salud del gobierno del estado de Río Grande do Norte indicó que 30 personas resultaron heridas y los trasladaron a distintos hospitales de Natal. Precisó que las lesiones van desde abrasiones menores a traumas ortopédicos.

30 people injured on board a Air Europa 787 following severe turbulence enroute to Montevideo Airport in Uruguay. pic.twitter.com/XX9HOFGroe

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 1, 2024