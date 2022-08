¿Integrantes del Tren de Aragua? Amenazan a comerciantes en Chile +AUDIO

Las extorsiones por parte de los grupos delictivos se han convertido en el pan de cada día en Chile y entre las bandas que estarían realizándolas se encuentra el Tren de Aragua.

A través de un video publicado por el periodista Sergio Novelli en su cuenta en Instagram; se escucha a un delincuente presentarse como uno de los "jefes y líderes encargado de una banda organizada aquí en la ciudad muy reconocida llamada el Tren de Aragua de Venezuela".

"Mi llamada no es para amedrentar ni para intimidarte. Mi llamada es para que ustedes como personas inteligentes puedan valorar la vida de sus familias. Entendiendo que nosotros somos una banda armada urbana nacional en representación al Tren de Aragua", dice el hombre en la grabación.

Posteriormente, el delincuente aseguró: "Usted cree que yo soy un gueb... para yo llamarlo a usted y no tener a unos panas cerca".

#22Ago | Presuntos integrantes del Tren de Aragua, amenazan constantemente a comerciantes en #Chile. En video que circula en redes sociales, se puede apreciar como estos se hacen llamar "jefes y líderes" de la banda organizada | Video: Cortesía pic.twitter.com/aSQdkInHC3 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 22, 2022

De acuerdo a lo reseñado por Novelli, estas personas constantemente están amenazando a los comerciantes en Chile, por lo que la denuncia ya fue presentada ante los cuerpos policiales.

"QUE NADIE CAIGA": ASÍ ESTAFAN EN CHILE, DELINCUENTES HASTA SE VINCULAN AL TREN DE ARAGUA

Un grupo de delincuentes estaría aplicando un modus de extorsión para pedirle dinero a sus víctimas a cambio de "darles protección" y "no ser asesinadas" y hasta se vinculan al Tren de Aragua.

Específicamente, la periodista Carolina Herreros denunció un intento de estafa por parte de estos delincuentes en Chile.

"Me llamaron por WhatsApp de este número +56968357482, diciendo ser del sicariato del Tren de Aragua, Valentín Santana; que dos personas lo habían contratado para matar a mi familia. Que fuera de mi casa había una camioneta con personas listas para ejecutar la orden", indicó en sus redes sociales.

En ese sentido, acotó que el delincuente señalaba que esas "personas" tenían un sobre con los nombres de su familia; así como fotos y videos.

"Yo escuché atenta todo lo que decían, no les di información. Me dijo que él podría para esta ejecución si yo hacia una donación a la fundación Mundo Sonrisas que ayudaba a gente drogadicta, etc. Si hacia esa donación él podría dejar sin efecto la orden. Habían más voces de fondo que repetían mi nombre, como si fuesen un tipo de soldados listos para ejecutar la orden", expresó.