Intentaba llegar a EEUU: Locutor nicaragüense murió ahogado en Río Grande y todo quedó grabado

Un reconocido locutor nicaragüense, identificado como Calixto Nelson Rojas Bordas, murió ahogado el pasado 1 de mayo cuando intentaba cruzar el río Grande hacia Estados Unidos. Su agonía quedó grabada en video por el periodista estadounidense, Bryan Llenas.

El comunicador de la cadena de noticias Fox News compartió los detalles del suceso en su cuenta personal; incluyendo el material audiovisual que mostró a las autoridades y una docena de testigos en la orilla del torrente sin hacer nada para rescatar a la víctima.

"El video muestra que su amigo se aferra a un pilar. La Guardia Nacional estaba allí. Un funcionario me dijo que se les ordenó no hacer rescates en el agua después de SPC. Evans se ahogó", escribió Llenas en Twitter.

En las imágenes también se puede ver a Elbe Castro, de 42 años, amigo de Rojas, agarrado a un pilar para evitar ser arrastrado por la corriente. "Ayúdennos, por favor, ayúdennos", se le escuchó decir mientras se aferraba a la estructura.

"No te rindas", le gritó el hombre a Rojas, quien luchaba por sacar la cabeza del agua. No obstante, segundos después el material capturó al hombre hundiéndose en el río.

De acuerdo con La Prensa, Rojas, de 53 años, era un reconocido locutor del departamento de León, en Nicaragua. Llegó el pasado 30 de abril a Piedras Negras, México, escapando del gobierno de Daniel Ortega.

Le comunicó a su familia y conocidos que cruzaría el río a la mañana siguiente, pero sus intentos por conquistar el sueño americano no se completaron.

"Fue muy duro para nosotros darnos cuenta que nuestro hermano se había ahogado en el río Bravo", comentó su hermano, Ariel Rojas, a la estación Telemundo 51.

Mientras tanto, sus parientes solicitaron ayuda económica para repatriar el cuerpo desde la frontera y darle santa sepultura en su país, resaltó el portal.

Su cuerpo fue recuperado por un ciudadano mexicano y llevado por las autoridades a una morgue ubicada en la frontera.

Castro, por su parte, logró sobrevivir y fue rescatado y devuelto a México. Contó a los medios de ese país que tanto él como su compañero salieron de Nicaragua en diciembre del año pasado.

*Graphic Video*: A 38 yr-old Nicaraguan man drowned while trying to cross the Rio Grande River into Eagle Pass Texas. Video show his friend holds onto a pillar. National Guard was there. Guardsman told me they’ve been ordered not to do water rescues after SPC. Evans drowned. pic.twitter.com/VWxXW5RrmP

— Bryan Llenas (@BryanLlenas) May 2, 2022