Intentó estrangular a otro estudiante: El nuevo caso de acoso escolar que sacudió a EEUU

Un polémico caso de acoso escolar sacudió a una escuela de Dallas, Estados Unidos, luego de viralizarse la grabación de un estudiante intentando estrangular a otro.

A través de redes sociales, circuló el material que mostró al afectado sentado sobre una mesa, resistiéndose a los ataques de su agresor; después de que éste le exigió que se retirase del lugar.

Los abogados de las familias de los involucrados están compartiendo sus versiones de los hechos; mientras el distrito escolar averigua lo que ocurrió durante el almuerzo en la Coppell Middle School North, el pasado 11 de mayo; recogió Univisión.

Sonika Kukreja, madre de la víctima, Shaan Pritmani, calificó el acto como "horrible" y admitió que le costó dormir durante tres noches seguidas: "Se sentía como si me estuvieran ahogando. Lloré muchas veces viéndolo", expresó.

Tanto ella como su esposo, Kamlesh Pritmani, advirtieron que su hijo fue quien recibió el castigo más severo por parte de la escuela: tres días de suspensión en comparación de un día para el otro estudiante.

"Estoy profundamente preocupada por la seguridad de nuestros niños y el mensaje que nuestra junta escolar y departamento de policía están enviando al no actuar al respecto", señaló a Telemundo Dallas.

Mientras tanto, la pareja comenzó una campaña de recolección de firmas para apoyar a su hijo y rechazar cualquier acto de acoso escolar. Actualmente, cuentan con el respaldo de más de 175.000 personas.

"Necesitamos un trato justo para todos los niños y necesitamos que se detenga la intimidación", detalló Pritmani.

Por el momento, se desconocen las razones que motivaron al responsable a cometer los abusos. Sin embargo, el superintendente de la institución, Brad Hunt; destacó que la escuela está al tanto del video y tomará cartas en el asunto.

"El acoso, tanto verbal como físico, así como los actos físicos de agresión nunca son aceptables y no se alinean con quienes somos en CISD y nuestros valores fundamentales", declaró.

It's a video circulating in WA. Apparently happened at Coppell school. IMO, victim would have died by asphyxia or permanently paralyzed neck down spending rest of life in wheelchair or could have other longterm consequences. @Coppelisd, @CoppellPolice,@AmerAcadPeds pic.twitter.com/LfXkWjEERm

— Sunil Thummala MD (@TX_neurologist) May 15, 2022