La reina Isabel sigue ausente en las celebraciones de su Jubileo de Platino entre rumores de sucesión

Reino Unido sigue celebrando por todo lo alto el Jubileo de Platino de la reina Isabel II, sin embargo, la monarca ha tenido que ausentarse de varias de las actividades debido a sus problemas de salud.

Hay quienes afirman que, pese a que no se espera un cambio en el trono próximamente, las actividades del Jubileo son un signo de que ha comenzado una transición con el heredero; el príncipe Carlos, quien ha sustituido a la reina públicamente en varios compromisos.

Tanto así que el primogénito de Isabel y Felipe de Edimburgo encabezó este viernes, 3 de junio, la misa de Acción de Gracias, que honra el servicio público de su madre, en la catedral de San Pablo, en Londres. Al lugar también acudieron los miembros de la familia real británica, el mundo político de Reino Unido y algunos invitados especiales.

Members of The Royal Family gathered today at @StPaulsLondon for a Service of Thanksgiving to celebrate The Queen's #PlatinumJubilee.

With a theme of public service, over 400 people from across the UK were invited in recognition of their contribution to public life.

