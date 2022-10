Ivan Petunin, el joven rapero ruso que se quitó la vida para no ser reclutado y enviado a Ucrania

Ivan Petunin, es el joven rapero ruso que se quitó la vida para no ser reclutado y enviado a Ucrania, país invadido por órdenes del régimen de Vladímir Putin.

El joven, de 27 años de edad, se filmó antes de tomar esa drástica decisión y el video se viralizó en todo el mundo. Como era de esperarse, la conmoción ha sido significativa.

De acuerdo a medios internacionales, Petunin, mejor conocido como Walkie, nació el 24 de mayo de 1995 y dedicó su vida a desarrollar su carrera artística como rapero.

Como muchos en este ámbito, se hizo conocido por su capacidad de improvisación en las llamadas “batallas de gallos”. Lanzó su disco en 2018 bajo el título de Psíquico.

UNA DECISIÓN FATAL

Fue este viernes 30 de septiembre que el muchacho simplemente se quebró.

"Si estás viendo este video, entonces ya no estoy vivo. No puedo tomar el pecado de asesinato sobre mi alma y no quiero hacerlo. No estoy listo para matar por ningún ideal", dijo en el material.

“Me parece que en los próximos días, la movilización parcial se convertirá en una movilización total”, señaló luego en alusión al reclutamiento ordenado por Putin.

“Tengo dos brazos, dos piernas, dedo índice para apretar el gatillo de una ametralladora y algunos no ganarán”, agregó.

"No tengo derecho a apretar el gatillo. No estoy dispuesto a tomar las armas y matar a los míos", sostuvo con clara tristeza y firmeza al mismo tiempo.

"Mi decisión final es exactamente cómo voy a morir. Elijo permanecer para siempre en la historia, como alguien que no ha apoyado lo que está pasando", concluyó.

RECLUTAMIENTO EN RUSIA

La semana pasada, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó un decreto que ordena y abre la puerta a la movilización general en ese país para hacer frente a la contraofensiva de Ucrania.

La medida ocurre siete meses después de comenzada la invasión y forzado por los reveses sufridos a manos de las tropas ucranias.

El líder ruso ha decretado una medida tremendamente impopular entre los ciudadanos a través de un mensaje a la nación. Es el primero dirigido a los ciudadanos desde que anunció la ofensiva, el 24 de febrero.

En su comparecencia, ha precisado que la movilización será de reservistas con experiencia militar.

Es de destacar, que este último aspecto no aparece en el texto del decreto, de carácter más general y que podría permitir un reclutamiento más amplio.

Casi al término de esa declaración, su ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, ha cifrado en 300.000 los que serán llamados.