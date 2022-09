Jhonnathan Marín habría pagado $100 mil de fianza para salir en libertad condicional

El exalcalde chavista de Guanta, Jhonnathan Marín, salió en libertad condicional el pasado 23 de junio tras pagar una fianza de 100.000 dólares en Estados Unidos, en donde es acusado de formar parte de una trama de lavado de dinero.

El periodista Raymond Azar publicó la información y puntualizó que la fianza fue impuesta por un juez federal. En tal sentido, la liberación de Marín fue aprobada el 27 de abril, día en el que se fijaron las condiciones para el procedimiento.

Ahora, Marín se encuentra en libertad en Estados Unidos, mientras avanza el juicio en su contra por lavado de dinero en Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Hasta el momento, no hay detalles sobre si el exalcalde asumirá los cargos en su contra.

DETALLES DEL CASO

El exvicepresidente de Finanzas de Pdvsa, Víctor Aular, fue detenido la semana pasada. Tras su captura, brindó detalles sobre la presunta trama de corrupción dentro de la petrolera y vinculó a Marín con el exministro de Petróleo, Rafael Ramírez.

"En 2016, mientras me encontraba haciendo unos estudios en Nueva York, él me contactó vía telefónica. Me reuní con él en el hotel Four Seasons y me dijo que mi teléfono se lo había dado el ministro Rafael Ramírez", expuso Aular.

Aular apuntó que Marín necesitaba una “asesoría” para un proyecto petrolero en Ecuador. “Era una empresa de él que se llamaba Construcciones y Servicios Amunsa, cuya representante legal era Patricia Amundarain”, acotó.

Según documentos judiciales referidos a The Associated Press (AP), Marín habría ordenado otorgar contratos por decenas de millones de dólares a empresas de un socio no identificado. En consecuencia, es acusado de asociación para cometer un delito contra Estados Unidos.