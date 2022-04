Joe Biden aseguró a Barack Obama que planea postularse para la reelección de 2024

El presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Joe Biden, le aseguró al expresidente, Barack Obama, que planea postularse para un próximo mandato en 2024.

Previamente, Biden ha hablado acerca de la posibilidad de postularse para las presidenciales, luego de que algunos demócratas se mostraron escépticos durante el año pasado, debido a su condición física, edad y la disminución de su índice de aprobación.

"(El presidente) quiere postularse y claramente se lo está haciendo saber a todos", manifestó una fuente familiarizada con las conversaciones entre Obama y Biden al medio The Hill.

Además, indicó que el actual mandatario sigue siendo el candidato demócrata con más probabilidades de derrotar a Trump, pese a sus bajos índices de aprobación.

"Creo que él cree que es el único que puede vencer a Trump. No creo que él piense que hay alguien en el Partido Demócrata que pueda vencer a Trump y ese es el factor más importante", añadió la fuente.

En reiteradas oportunidades, Biden ha dicho públicamente que desea buscar la reelección. Sin embargo, ha dado a conocer que esos planes podrían verse interrumpidos por cosas del "destino".

"El destino ha intervenido en mi vida muchas, muchas veces. Si tengo buena salud, volvería a postularme", afirmó el presidente estadunidense en diciembre pasado.

El encuestador de Biden, para 2020, sugirió en una entrevista reciente, que Biden es el único candidato que puede enfrentarse a Trump y ganar, en caso de volver a postularse.

"No hay indicios de que no se postulará. Y creo que... muchos de nosotros sentimos que, si Trump se postula, no hay nadie más que pueda vencer a Trump", dijo.

También agregó que "uno va cara a cara con Joe Biden, siempre está delante de él. No por mucho, uno o dos puntos. Incluso con su índice de aprobación más bajo, sigue venciendo a Donald".

Por otro lado, una de las fuentes afirmó que muchos demócratas no creen que Harris tenga posibilidades de ganar en 2024: "La gente piensa que ella no tiene oportunidad".

Y Harris, señaló en una entrevista que ella y el mandatario no habían hablado sobre las próximas elecciones presidenciales, sino que prefirieron centrarse en los problemas.

Según un promedio de FiveThirtyEight, que agrupa varias encuestas, sitúa el índice de aprobación de Biden en un poco menos del 42%.

Pero este panorama podría ser diferente para el mandatario, pues La Casa Blanca y varios economistas proyectan que la inflación, uno de los grandes problemas en este momento para su administración, empiece a descender.

"Mucho dependerá del resultado de los exámenes parciales, Si a los demócratas no les va muy bien; entrará en 2024 desde una posición de debilidad, por decirlo de alguna forma", explicó el estratega demócrata Basil Smikle.