Joe Biden habló de Venezuela... y de Maduro: "Es más que un dictador"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este miércoles, 19 de enero, que Nicolás Maduro es “más que un dictador”. En ese sentido, el mandatario sostuvo que su administración dedica “mucho tiempo” a la política sobre Venezuela.

En una rueda de prensa con motivo de su primer año en la Casa Blanca, Biden dedicó unas palabras a Venezuela. El mandatario subrayó que Estados Unidos sigue considerando a Maduro un “dictador” y toma en consideración al país en las conversaciones con su gabinete.

“Creo dedicamos mucho tiempo hablando y haciendo la política sobre Maduro, quien es más que un dictador en estos momentos (…) Si somos inteligentes, tenemos una gran oportunidad de hacer del hemisferio occidental un hemisferio democrático”, dijo Biden sobre Venezuela.

Biden aseguró que durante la Administración de Barack Obama se hicieron avances para la democratización del hemisferio. No obstante, sostuvo que durante el Gobierno de Donald Trump se cometieron “errores” en la política exterior.

ENVIÓ MENSAJE A RUSIA

Mientras que hay una escalada de Rusia en la frontera con Ucrania, Biden advirtió que el país euroasiático pagará un alto precio si decide realizar una invasión. “Si ellos deciden invadir, sus bancos no podrán negociar en dólares”, sentenció.

“No es lo mismo una incursión menor y acabamos discutiendo sobre qué hacer que no, etc. Pero si hacen lo que son capaces de hacer, con su despliegue de fuerzas en la frontera, va a ser un desastre para Rusia”, acotó, según reseñó la Voz de América.

Por otra parte, Biden calificó a la variante ómicron del coronavirus como un “nuevo enemigo”, pero insistió que no debe causar “pánico”. “Estamos avanzando hacia un momento en el que la COVID-19 no perturbará nuestras vidas diarias, en que no será una crisis”, concluyó.