Renunció a su trabajo para irse a vivir a una "isla paradisíaca" y terminó muerta

Una joven australiana renunció a su trabajo, se fue a vivir a una isla paradisíaca y terminó muerta, así lo relataron a través de las redes sociales sus propios familiares.

De acuerdo a la información reseñada en la web del diario Clarín, la mujer australiana, quien este año se había mudado a la isla de Bali en búsqueda de una nueva vida, fue identificada como Olyvia Cowley.

La joven tenía 24 años de edad y era oriunda de Queensland, estado ubicado en el este del país oceánico.

Lo que se sabe, es que Cowley eligió a Indonesia como su nuevo lugar en el mundo. Se instaló en Bali y pasó los últimos cuatro meses planificando la apertura de una tienda de ropa boutique. Ella estaba muy contenta por lograr ese sueño. Tanto, que lo publicó en sus redes sociales.

Se supo que el 3 de abril, ella compartió un video en su cuenta de TikTok acerca de su cambio: "POV (Punto de Vista): dejas tu empleo y te mudas a Bali", escribió al respecto, junto a imágenes de las actividades que ya había realizado en la isla.

"POV: te das cuenta de que estás viviendo todo lo que siempre has deseado", avisó Cowley en un clip, con fecha de 29 de abril.

MUERTE MISTERIOSA

Sin embargo, el cuento no tuvo un final feliz. El pasado 19 de agosto, la joven fue hallada sin vida en el inmueble de Bali donde estaba hospedándose.

Las causas de su muerte no han sido difundidas. Se cree, según lo reseñado por Daily Mail Australia, que las autoridades aún se encuentran investigando el caso.

"Mi princesa. Olyvia Cowley. Mi Brillo. Mi mundo. Querida, mi corazón no sabe qué hacer... ¡Me duele! Te extraño como si no hubiera un mañana. Oh mi niña, abrazarte de nuevo es todo lo que anhelo. Tu mamá, por siempre", expresó su madre Christina a través de una publicación en su perfil de Facebook.