Joven venezolana sufrió “salvaje ataque” por hablar en español en EEUU

Una joven venezolana sufrió un “salvaje ataque” de insultos y golpes por hablar en español con una amiga en un autobús escolar en Ohio, Estados Unidos, cuando volvía a su casa desde su centro educativo.

"De verdad no pensamos que iba a pasar algo así, nunca nos pasó por la mente", relató Freddy Palma, padre de la adolescente, llamada Isabella. En tal sentido, explicó que la joven llegó a su casa “con un golpe en la cabeza y dolores en el brazo”.

La joven indicó que iba de camino a su hogar y estaba sentada con una amiga hablando en español. “Una niña comienza a hacerle burlas, a imitarla, a burlarse del modo en que estaban hablando", contó, cuando la venezolana le pidió que “se calle” porque “no habla con ella”.

Por su parte, la otra menor reaccionó enojada y amenazó a las dos jóvenes latinas, puesto que “nadie le manda qué hacer”. “Cuando la amiga de mi hija se dio la vuelta, la niña la atacó salvajemente por la espalda”, lamentó.

ISABELLA: “A MÍ NO ME IMPORTAN LOS RACISTAS”

Tras el incidente, Isabella declaró a Telemundo y reconoció que tiene “mucho” miedo de retornar a su escuela. Sin embargo, aseguró que no pretende dejar de hablar en español, aunque teme cruzarse nuevamente con su atacante.

“A mí no me importa, yo voy a seguir hablando mi lenguaje”, sostuvo Isabella. “A mí no me importa si las personas son racistas”, acotó la migrante venezolana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ATENCIÓN PADRES: ESTAS SON LAS SEÑALES QUE ENCIENDEN LAS ALARMAS SOBRE EL ACOSO ESCOLAR

Los padres de Isabella condenaron que la escuela hizo “caso omiso” a lo ocurrido. En tal sentido, dejó pasar por alto la agresión que sufrió su hija, a la vez que no implementó medidas o sancionó a la atacante.