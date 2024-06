Julian Assange queda en libertad: ¿En qué consiste el acuerdo que hizo con EEUU?

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fue liberado de la prisión de máxima seguridad donde estaba en Reino Unido luego de llegar a un acuerdo con los Estados Unidos.

Assange se dirigirá a las islas Marianas de Estados Unidos donde se declarará culpable. De esta forma, podrá volver a recuperar su libertad.

El fundador de WikiLeaks enfrenta cargos por haber filtrado miles de documentos confidenciales del Gobierno de los Estados Unidos. El australiano de 52 años comparecerá ante un tribunal para iniciar el proceso que concluiría en su libertad.

Y es que a pesar de que Assange podría ser condenado a 62 meses de cárcel por los delitos cometidos, tras haber cumplido un tiempo similar de prisión preventiva en Londres ya se espera que pueda regresar en libertad a Australia.

Asimismo, trascendió que antes de comparecer ante el tribunal, Assange tiene previsto reunirse con su mujer e hijos.

REPORT: Julian Assange spent $500k for his flight out of the UK to avoid landing on the American homeland after he was released from prison.

Assange will instead be landing on a remote U.S. island where he will plead guilty to the charges.

The island is the U.S. territory of… pic.twitter.com/Qbp8ShwtT4

— Collin Rugg (@CollinRugg) June 25, 2024