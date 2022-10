La razón por la que justicia de EEUU redujo pena del exalcalde Jhonnathan Marín a 27 meses de prisión

El exalcalde de Guanta Jhonnathan Marín recibió una sentencia a 27 meses de prisión en los Estados Unidos. Esto luego de una fuerte reducción por lo que los fiscales llamaron "asistencia sustancial".

El periodista de la agencia Associated Press, Joshua Goodman, reveló detalles sobre Marín, quien en un principio iba a pagar una pena máxima de 5 años.

"El abogado de Marín dice que el exalcalde dedicó dinero, tiempo y conexiones cercanas para ayudar a la oposición respaldada por Estados Unidos a reemplazar a Maduro", enfatizó Goodman.

NEW: Ex Venezuela mayor Jhonnatan Marin sentenced today to 27 months in prison after a sharp reduction for what prosecutors called "substantial assistance."

Marin's attorney says Marin "devoted money, time and close connections" to help the US-backed opposition replace Maduro. pic.twitter.com/TNzEPBUVY5

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) October 26, 2022