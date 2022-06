La advertencia de un venezolano sobre los peligros de la selva del Darién que se viralizó +VIDEO

A raíz de la migración forzada de venezolanos, uno de los afectados compartió una advertencia sobre los riesgos de la selva del Darién que se hizo viral.

El hombre publicó su testimonio y advirtió que el estrecho que conecta Colombia y Panamá es uno de los "más riesgosos" de atravesar, especialmente para los niños.

"La selva es fuerte, no es para todo el mundo. Les pido a los que piensan en migrar no lleven a sus niños, váyanse solos y su no tienen con quien dejarlos es mejor que no viajen porque el mayor peligro está con ellos a la hora de subir una montaña o pasar un río", expresó.