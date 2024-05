﻿ La anécdota del senador chileno que fue abducido por extraterrestres que se viraliza

Un senador de Chile llamado Karim Bianchi, representante de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, aseguró que en 2012 fue «abducido por extraterrestres».

Durante una entrevista afirmó que esto ocurrió mientras conducía de Puerto Natales a Punta Arenas.

El senador narró que durante su viaje, una luz giratoria en forma de platillo se le acercó y su vehículo se apagó misteriosamente. «Era una luz muy grande, de forma circular, de distintos colores», describió Bianchi a Chilevisión.

Según su relato, inmediatamente después de este encuentro, apareció 200 kilómetros más adelante. «Se me apaga el vehículo, venía hablando por teléfono con alguien, se apagó todo y aparezco cerca de 200 kilómetros más adelante y con la persona que estaba hablando le dije ‘ya llegué'».

Bianchi también compartió que, tras el incidente, comenzó a notar varias señales relacionadas con el momento, especialmente la presencia recurrente de búhos y lechuzas.

«Después de ese evento, veía búhos y lechuzas en todas partes. Tuve que averiguar su significado y me explicaron que estaba relacionado con los extraterrestres por el giro del cuello y los ojos de estos animales», comentó. Incluso relató cómo estas señales se manifestaron de diversas maneras, desde regalos hasta encuentros inesperados.



UNA SUPUESTA VISITA DE OTRO PLANETA

Tres días después del supuesto episodio, un hombre calvo y bajo apareció en su oficina alegando ser de otro planeta. Este individuo le entregó documentos y le instó a difundir su contenido, afirmando que eran secretos de la NASA.

«Llegó un viejo pelado, chico, a la oficina y me trajo unos papeles, y me dijo ‘usted tiene que difundir el mensaje’ y me trae papeles que eran secretos de la NASA. Me dijo que era una persona de otro planeta y dado que yo, en vista de que había sido abducido, me traía esos documentos. Documentos que aún tengo», explicó Bianchi.

🚨AHORA: Senador oficialista Karim Bianchi asegura que fue abducido por extraterrestres Durante el programa «NotNews» de Via X, el senador Karim Bianchi relató que en el año 2012 fue abducido por entidades del espacio exterior y que le dieron documentos clasificados de la NASA. pic.twitter.com/z9VLQnRpmB — John Walker (@TheRightLabel) May 10, 2024

El senador también mencionó que, tras el incidente, él mismo producía un efecto extraño en otras personas, generando «golpes eléctricos» al acercarse o estrecharles la mano. Esta sensación, según él, duró casi un año.

Sobre por qué decidió compartir su experiencia públicamente después de más de una década, Bianchi aclaró: «La verdad es que no quería hablar mucho de esto porque ha sido harta crítica, ha sido como que uno está loco o se fumó algo o poco apto… pero es lo que viví, no es la única vez que he visto, pero es la única vez que he tenido un efecto».