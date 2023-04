La CPI desestimó los alegatos del chavismo y continuará su investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela

La Corte Penal Internacional (CPI) desestimó nuevamente los alegatos del chavismo para frenar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela al considerarlos insuficientes. Por consiguiente, continuarán con ese proceso para el cual entrevistaron a 8.900 víctimas de estos delitos.

El pasado jueves venció el plazo para que el Gobierno de Maduro presentara sus argumentos sobre acciones judiciales y penales en torno a los delitos por violación de derechos humanos.

No obstante, la CPI rechazó tales nuevos alegatos ya que consideraron que no son suficientes las medidas de justicia del chavismo. Por el contrario, aseguraron que el Estado no tiene voluntad de judicializar genuinamente los crímenes de lesa humanidad.

De acuerdo a un informe al que accedió ABC, la corte destacó que 8.900 víctimas respaldaron que siga la investigación. En ese contexto, el fiscal Karim Khan retomó el proceso en noviembre pasado, tras solicitar los testimonios de tales víctimas. Este paso estuvo a cargo de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, en inglés).

La CPI indicó que esa recopilación arrojó una participación masiva de los afectados. «La VPRS recibió 1.875 solicitudes que contenían sus opiniones e inquietudes (1.746 formularios, 5 vídeos y 124 correos electrónicos u otros documentos escritos), y más de 25 vídeos en apoyo a las observaciones ya expresadas en el formato escrito. Las solicitudes incluyen a 8.900 víctimas, 630 familias y dos organizaciones».

Dicho informe mantiene en el anonimato a todos los participantes. «La gran mayoría de las víctimas apoyan la solicitud de la Fiscalía de reanudar la investigación y afirman que el Gobierno venezolano no está dispuesto a investigar y juzgar genuinamente los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, por las autoridades estatales, las fuerzas de seguridad y los ‘colectivos’».

SEGUNDO RECHAZO EN MENOS DE UN MES

A inicios de abril, Khan rechazó aplazar el proceso investigativo como lo requirió el chavismo ante la Sala de Cuestiones Preliminares.

En un documento de 22 páginas, el fiscal desestimó los argumentos chavistas para intentar convencer que la investigación no debe seguir.

«La totalidad de las investigaciones y procedimientos nacionales presentados por el Gobierno de Venezuela no reflejan suficientemente la investigación prevista por la CPI. Eso se debe a que no ha habido ninguna investigación de crímenes de lesa humanidad. Las investigaciones se centran exclusivamente en oficiales de bajo rango y aparentemente perpetradores físicos. Los crímenes se enmarcaron en términos de ‘casos aislados’ sin ninguna investigación sobre patrones más amplios de conducta o política subyacente», expresó.

A partir de allí, el Gobierno de Maduro prácticamente tuvo tres semanas para presentar más alegatos. Sin embargo, nuevamente fueron insuficientes.