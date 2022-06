La Cumbre de las Américas comienza este 6Jun sin la presencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua

La Cumbre de las Américas inició este lunes, 6 de junio, en la ciudad Los Ángeles en medio de varias ausencias entre ellas Cuba, Nicaragua y Venezuela, países a los que el gobierno de Estados Unidos (EEUU) no invitó por la situación de la democracia y los derechos humanos.

"EEUU sigue teniendo dudas sobre la falta de espacios democráticos y la situación de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Como resultado, no serán invitados a participar en esta Cumbre", explicó a Efe un alto funcionario estadounidense.

Hasta ahora, la Administración de Joe Biden había evitado confirmar oficialmente qué países habían sido invitados al evento que concluirá el viernes.

Esta decisión por parte del gobierno norteamericano provocó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazara asistir a la reunión.

"Ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la Cumbre de las Américas. Va en mi representación y en la del Gobierno, (el canciller) Marcelo Ebrard y no voy a ir porque no se invita a todos los países de América", dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

López Obrador cumple su palabra y anuncia que no asistirá a la Cumbre de las Américas por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En su lugar estará el canciller @m_ebrard. AMLO dice que la Casa Blanca “le tiene miedo” a la “presión republicana”. pic.twitter.com/OWkQBNJspI — Jorge Agobian (@JorgeAgobian) June 6, 2022

LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Según el citado funcionario de EEUU, representantes de organizaciones no gubernamentales de Cuba, Venezuela y Nicaragua sí están registrados para participar esta semana en el foro hemisférico.

Estados Unidos, como país anfitrión, tiene el poder de decidir qué países asisten a la cumbre. Y, por eso, en las últimas semanas ha tenido "amplias" y "francas" discusiones sobre la cuestión de las invitaciones a Cuba; Nicaragua y Venezuela con otros socios regionales, detalló la fuente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RUSIA ABOGA POR LEVANTAMIENTO DE SANCIONES Y NORMALIZACIÓN DE RELACIONES ENTRE EEUU Y VENEZUELA, BAJO ESTE TÉRMINO

Algunos países como México y Honduras; así como territorios de la Comunidad del Caribe (Caricom) habían amenazado en varias ocasiones con boicotear la cumbre por las ausencias.