La decisión del Tribunal Constitucional de Bolivia que podría sellar el futuro político de Evo Morales

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia ratificó este viernes su decisión de no permitir un tercer mandato presidencial, ya sea consecutivo o discontinuo, lo que podría sellar el futuro político del exmandatario Evo Morales, quien pretendía postularse nuevamente a la primera magistratura de su país en las elecciones presidenciales de 2025.

Dicha medida se enmarca dentro de una interpretación firme de la Constitución Política del Estado, que prohíbe a cualquier autoridad postularse a un tercer mandato.

INTERPRETACIÓN SOLICITADA POR MIEMBRO DEL PARLAMENTO

La resolución del máximo tribunal respondió a un recurso interpuesto por el diputado José Carlos Gutiérrez, del partido Creemos. El parlamentario solicitó una interpretación definitiva sobre la reelección presidencial, especialmente en relación a la sentencia 1010/2023-S4.

En este sentido, el TCP despejó cualquier duda al aclarar que Evo Morales, quien ya cumplió dos mandatos consecutivos entre 2006 y 2019, no podrá ser candidato nuevamente, ni en 2025 ni en el futuro.

El fallo establece que ninguna autoridad elegida puede postularse a un tercer mandato tras haber cumplido dos períodos. Al mismo tiempo precisó que no importa si estos fueron consecutivos o alternados.

El TCP ratificó que esta disposición busca evitar la permanencia prolongada en el poder de los representantes del poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial ejerzan más de dos mandatos.

NINGUNA AUTORIDAD DEBE SUPERAR LOS DOS MANDATOS

Además, la resolución tiene repercusiones más amplias, ya que también se aplicará a gobernadores y alcaldes que hayan cumplido dos mandatos, impidiéndoles postularse nuevamente en las elecciones regionales.

La normativa es clara en cuanto a que “ninguna autoridad electa que hubiera superado dos mandatos anteriores podrá candidatear o ejercer el cargo de presidente”, según lo reseñado por medios locales.

Evo Morales había señalado previamente que el fallo no le afectaría, ya que no participó en las elecciones de 2020. No obstante, el TCP cerró definitivamente cualquier posibilidad de su retorno a la presidencia, al restringir explícitamente la reelección para quienes ya hayan ejercido dos mandatos.