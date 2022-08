La hazaña de Pooja, escapó de sus raptores nueve años después gracias a Youtube

Una adolescente secuestrada hace 9 años pudo reencontrarse con su madre tras escapar de sus raptores en la India.

Pooja Gaud desapareció el 22 de enero de 2013 a los siete años. La menor contó que una pareja la buscó al salir de la escuela en la ciudad de Bombay, en el estado de Maharashtra.

No obstante, pudo ser encontrada el pasado 4 de agosto. Su madre describió lo sucedido como “un escape milagroso”.

“Había perdido la esperanza de encontrar a mi hija. Pero los dioses fueron amables conmigo”, dijo la madre al reencontrarse con su hija de ahora 16 años.

La policía responsabilizó del secuestro a Harry D’Souza y su esposa, Soni D’Souza, quienes se la llevaron por no haber podido tener un un hijo propio.

La menor relató que le permitieron asistir a la escuela por poco tiempo. Sin embargo, los raptores lograron tener un hijo propio y todos se mudaron a Bombay, informó La Nación.

“Me golpeaban con un cinturón, me pateaban, me daban puñetazos. Una vez me golpearon con un rodillo tan fuerte que me empezó a sangrar la espalda. También me obligaban a hacer tareas domésticas y a trabajar de 12 a 24 horas fuera de casa”, relató.

Una noche que los secuestradores estaban durmiendo, la adolescente tomó sus celulares y buscó su nombre en Youtube. Encontró videos y afiches que hacían referencia a su secuestro y números a los que podían llamar para pedir ayuda.

"Fue entonces cuando decidí buscar ayuda y escapar", dice.

Pero le tomó 7 meses reunir el valor para pedir ayuda a Pramila Devendra, de 35 años, una empleada doméstica que trabajaba en la misma casa donde Pooja. Devendra accedió rápidamente a ayudarla.

Al poco tiempo, pudo hablar con su madre por videollamada y posteriormente se reunieron después de 9 años.

Tras el reencuentro fueron hasta la comisaría policial para formalizar la denuncia. La adolescente le dio a la policía toda la información necesaria y seguidamente se realizó la captura de los implicados.