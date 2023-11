La medida de Bukele que tomó por sorpresa a El Salvador: Investigará a todo su gabinete porque no quiere «ladrones»

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, le pidió el martes a la Fiscalía General de ese país que investigue a todos los miembros de su gabinete, puesto que no quiere que lo recuerden como un mandatario corrupto.

«Todos los que estamos aquí pertenecemos al órgano ejecutivo, que es del que estoy encargado, a excepción de una persona, que es el fiscal general. Él no es del ejecutivo y está acá por una razón bien sencilla», dijo Bukele.

Bukele señaló al fiscal salvadoreño, Rodolfo Delgado, que haga averiguaciones sobre todos sus ministros. «Yo le quiero pedir en público que se investigue a todos los que están acá, para atrás y para adelante», dijo.

«Yo me imagino que no hay ningún problema con eso», dijo mientras señalaba a su tren ministerial, y afirmó que no tolerará corrupción en su gobierno.

«TENGO MIEDO A DEJAR UN MAL LEGADO»

Bukele dijo que «se va a morir algún día» y se preocupa sobre cómo será recordado su gobierno. «Tengo miedo a dejar un mal legado. Hay presidentes, unos presos y otros fugitivos, pero la mayoría son recordados como ladrones», acotó.

«Yo no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto, entonces yo no robo», dijo, recordando el caso del presidente salvadoreño José Napoleón Duarte. «Qué tonto fue. No tocó un centavo y manchó su legado por rodearse de ladrones».

— Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) November 29, 2023

El mandatario aseguró que no desea que lo recuerden como a Duarte. «A mí no me va a pasar eso. No voy a ser el presidente que no robó, pero que se rodeó de ladrones», añadió, comprometiéndose a «meter a la cárcel» a los corruptos.

Bukele busca su polémica reelección en las elecciones de 2024, mientras avanza en su lucha contra las bandas y organizaciones criminales. Ahora que detuvo a decenas de miles de pandilleros, parece que investigará a funcionarios del Estado.