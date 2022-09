La migración no se detiene: Al menos 600 personas llegaron en dos horas a la frontera de EEUU, entre ellos venezolanos

Alrededor de 600 migrantes cruzaron este viernes, 30 de septiembre, el Río Bravo en la frontera entre México y Estados Unidos.

La corresponsal de News Nation, Ali Bradley, señaló en su cuenta de Twitter que la mayoría de los residentes son de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

"Los agentes me dicen que creen que superarán los 1.000 encuentros hoy en Eagle Pass", indicó.

De igual forma, añadió que las 600 personas llegaron en un periodo de dos horas.

TX: Within 2 hours, three groups totaling approximately 600 migrants crossed the Rio Grande into different areas of Eagle Pass. The majority are from Cuba, Venezuela and Nicaragua.

Agents tell me they believe they will surpass 1,000 encounters today in Eagle Pass. pic.twitter.com/akue2w6zx6

— Ali Bradley (@AliBradleyTV) September 30, 2022