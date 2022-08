La migración no se detiene: Venezolanos llegan a México "como nunca antes se había visto"

La migración venezolana no se detiene. Luego de que muchos atraviesan la selva de Darién y gran parte de Centroamérica, miles de migrantes llegan a Tapachula, al sur de México con la esperanza de que les otorguen el permiso para seguir su viaje a Estados Unidos.

"La cantidad de venezolanos que hay en este momento en esa región del país es impresionante, es algo que nunca se había visto", señaló el periodista Juan Carlos Aguirre.

El comunicador acompañó a los migrantes durante varios días y contó la dura experiencia que tienen que vivir. "Las conversaciones de los venezolanos que vas escuchando de esquina en esquina son desgarradoras", dijo.

#4Ago | Luego de atravesar la selva del Darién, miles de migrantes llegan a Tapachula, al sur de México y denuncian sobornos e irregularidades para dejarlos pasar. Video: Sergio Novelli pic.twitter.com/68KJi2YX2Y — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 4, 2022

Por ejemplo, relató el caso de una señora con nueve niños y tres mujeres más. "Era un grupo familiar completo y ves al niño y la madre llorando. Ella le dice que con lo poco que tenemos vamos a lograrlo", expresó en entrevista ofrecida a Sergio Novelli.

Ante esto, Aguirre sostuvo que le preguntó por qué los niños estaban llorando y le contestó que era porque no habían comido. "Tenemos días sin comer porque nos quitaron el dinero en Guatemala; no tengo como comunicarme con mi esposo para que me mande unas remesas o algo", le confesó la mujer.

"El grave problema de la migración es que generalizas a los que están migrando y los metes a todos en el mismo saco", aseveró.

Destacó que a pesar de la situación de los derechos humanos en México y de la corrupción, los venezolanos siguen llegando al país. "Los coyotes les están cobrando 500 dólares solo por pasar el río", explicó.

Además, manifestó que el soborno que tienen funcionarios de migración y la Guardia Nacional en las carreteras de Chiapas es alarmante. "Aunque el migrante tenga su permiso de tránsito, de igual forma les piden entre 20 dólares, hasta 200 pesos mexicanos y nadie hace nada".

"Lo que he vivido con los migrantes venezolanos y de otras nacionalidades, es doloroso y como me dijo uno de ellos: 'De todo esto, lo que nos debe quedar es saber valorar a nuestras familias. Estar lejos de ellos, es estar en la nada', sentenció.

MIGRANTES VENEZOLANOS PROTESTAN EN TAPACHULA

Carlos Viera es uno de los migrantes venezolanos que está en Tapachula protestando ante el retraso que existe para que las autoridades les den el permiso para transitar por el país.

"Estamos en una huelga pacífica. Necesitamos que nos den el permiso para dirigirnos a nuestro destino. Tenemos 20 días aquí y nos dicen mentiras. Hay personas que han llegado junto con nosotros, han realizado destrozos y a ellos sí les han parado pelota, como decimos nosotros los venezolanos. Pero nosotros que lo estamos haciendo pacíficamente no nos prestan atención", expuso.

Parte de los testimonios de migrantes venezolanos en Tapachula… pic.twitter.com/3H0haPHQVE — Juan Carlos Aguirre (@JCAguirreR) August 2, 2022

Además, detalló que se han "burlado" de ellos porque los ponen a hacer filas y al final no los atienden.

"Se burlaron de nosotros, mandaron a las mujeres porque y que les iban a dar permiso porque tienen a los niños y resulta que, cuando pasaron cuatro horas, salieron y dijeron que teníamos que dirigirnos a otra sede de migración. Y que avancemos que la policía no iba a hacernos nada; pero eso es mentira porque cada vez que llegamos a una alcabala nos retienen, nos quieren llevar presos o nos quieren devolver", comentó.

Una venezolana contó que tiene 11 semanas de embarazo, con amenaza de aborto, y su niña tiene una diarrea que no la ha parado y ni con eso se apiadan. "¿Hasta cuándo nos van a tener aquí? Yo estamos cansados", dijo entre lágrimas.

"Es mentira que las cosas en Venezuela se están arreglando. Allí sobreviven las personas que están en el gobierno", apuntó.