“La paciencia da recompensas”: Ricardo Chaneton, el primer chef venezolano en ganar una estrella Michellin

El chef Richardo Chaneton se convirtió en el primer venezolano en obtener una estrella Michellin, con su propuesta gastronómica en Hong Kong.

Así lo confirmó el periodista Sergio Novelli en su cuenta de Instagram, destacando, que su restaurante, inaugurado en 2019, se encuentra entre los mejores 50 del mundo.

"Cuenta con gastronomía francesa pero con una fusión vital de la comida venezolana y de sus raíces familiares, que además son italianas, argentinas y colombianas", detalló.

DE VENEZUELA A HONG KONG: RICARDO CHANETON GANÓ ESTRELLA MICHELLIN

El experto culinario se pronunció sobre el triunfo y dedicó un emotivo mensaje a los venezolanos y la comunidad latina en sus redes sociales.

"Me encantaría que pudieran estar en mis zapatos o en los de nuestro equipo en este momento. Qué lindo es ser venezolano y ver que entre nosotros nos queremos, ser latino, pertenecer a algún país, región, grupo, gremio, organización y al mismo tiempo sentirse apoyado", expresó.

Chanetón, quien inició su carrera en una pizzería de San Antonio de los Altos, aseguró sentirse honrado con el reconocimiento y motivó a otros colegas a seguir sus pasos, pues espera que pronto reciban la misma condecoración.

"Gracias a Hong Kong que me recibió, me permitió comenzar el vuelo hacia las estrellas y nos acogió con amor a mi persona, mi esposa y mi hijo nacido acá. Gracias a todos. Feliz de ser el primero pero espero no ser el único. La paciencia da recompensa", finalizó.

ESTRELLA MICHELLIN, ¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?

De acuerdo con expertos, es un reconocimiento que se le otorga a los restaurantes de acuerdo a la calidad, creatividad y el cuidado con la preparación de los platos.

Como es de esperarse, la enorme competencia dificulta que la mayoría se destaque de esta forma. Sin embargo, venezolanos como Charneton lograron hacerse un espacio en la palestra de los establecimientos más reconocidos del mundo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INICIAN JORNADAS DE APOYO A MIGRANTES VENEZOLANOS EN NUEVA YORK

"Una estrella significa que el local cuenta con una cocina de gran fineza y que compensa hacer un alto en el camino para degustar sus platos. Dos estrellas reconocen una cocina excepcional y tres representan algo único que justifica el viaje por sí misma", recogió el portal Hacienda Guzmán

Solo los mesones más comprometidos han logrado destacarse con los tres reconocimientos, pues a diferencia de otros galardones, las estrellas Michellin no son vitalicias y pueden retirarse.