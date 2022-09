La promesa que hizo Carlos III durante su primer discurso como rey y el mensaje a sus hijos +VIDEO

El rey Carlos III del Reino Unido expresó este viernes, en su primer discurso al país tras asumir la jefatura de Estado, que renueva la "promesa de servicio a lo largo de toda su vida" que su madre, la difunta Isabel II, cumplió en sus 70 años de reinado.

"En una semana nos uniremos para enterrar a mi querida madre. Recordemos la luz de su ejemplo. En nombre de toda mi familia solo puedo ofrecer el mayor de los agradecimientos por sus condolencias y todo su apoyo", expresó.

Destacó que durante la vida de Isabel II fue la inspiración de todos. "Junto con el dolor personal mío y de toda mi familia, también compartimos el dolor de toda la Commowealth y de todo el mundo".

"El afecto, la admiración y el respeto que inspiraba se convirtieron en un sello distintivo de la reina. Sé que su fallecimiento ha traído mucha tristeza a muchos de ustedes", apuntó.

🇬🇧 REY CARLOS III 🇬🇧 "Yo también me comprometo solemnemente a defender los principios de la Constitución y ponerlos a la cabeza de nuestra nación. Prometo servirles con lealtad, respeto y amor".

pic.twitter.com/lpWREh8HLI — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 9, 2022

"A mi querida mamá, conforme inicias tu viaje para encontrarte con mi querido papá, gracias por todo tu amor y tú devoción, y que los vuelos de los ángeles te lleven al descanso", sostuvo.

EL DESEO DEL REY CARLOS III

Asimismo, Carlos III aseguró que desea honrar la memoria de Isabel II.

"En 1947, con motivo de su 21 cumpleaños, se comprometió en una misión de que iba a dedicar toda su vida, larga o corta, a servir a todos sus ciudadanos. Hizo sacrificios por su deber. Quiero honrar la memoria de mi madre y rendir homenaje a su vida", comentó.

Resaltó que en los últimos 70 años la nación ha prosperado y florecido. "Nuestros valores han perdurado. Y los deberes de la monarquía aún continúan. He sido educado para apreciar el sentido del deber para con todos los demás".

"Asi como la reina estaba totalmente dedicada, yo ahora me comprometo solemnemente durante el tiempo que Dios me mantenga vivo, a mantener esos principios constitucionales. Me comprometo a servirles con respeto, con lealtad y con amor", manifestó Carlos III.

En ese sentido, anunció que se compromete a defender los principios de la Constitución "y ponerlos a la cabeza de nuestra nación. Prometo servirles con lealtad, respeto y amor".

Aunque, acotó que ya no será posible que dedique tanto tiempo a las actividades caritativas.

CAMILLA, WILLIAM Y HARRY

El rey Carlos III aseguró que en esta nueva etapa cuenta con el apoyo de su familia, entre ellos su esposa Camilla y sus hijos.

"Cuento con la ayuda de mi querida esposa Camilla. Nos casamos hace 17 años y ahora se convierte en la Reina consorte, y cuento con ella enormemente. Además, William asume los títulos a los que tanto tiempo he llevado yo. Hoy me enorgullezco de otorgar el título de Príncipe de Gales", dijo.

Durante el discurso, Carlos III también recordó al príncipe Harry: "Quiero expresar mi amor por Harry y Meghan y que sigan su vida en el extranjero".