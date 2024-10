La trágica historia del adolescente venezolano que murió en el Darién para salvar la vida de su madre

La tragedia embarga a una familia del estado Mérida, después que un adolescente venezolano que se enrrumbó por el Darién junto a su hermana y madre falleciera luego de salvar la vida de su progenitora.

Heidi Pérez, oriunda del estado andino, confirmó la lamentable noticia. Todo comenzó cuando pocos días atrás, partió desde Venezuela para emprender su viaje por ese peligroso paraje con el fin de llegar a Estados Unidos.

La mujer inició la travesía junto a sus dos hijos, una hembra y un varón, ambos menores de edad. En un principio, trascendió en el municipio Campo Elías del estado Mérida, de donde eran oriundos, que tanto Pérez como el muchacho habían muerto.

No obstante, este viernes, en horas de la mañana, se conoció que ella seguía con vida. De acuerdo a un video difundido en TikTok la mujer, desconsolada, relató lo que sucedió con su hijo.

«Yo subí la piedra y estaba ahí. Nos quedamos, me ayudaron personas, se metieron a ver si lo conseguían y nada», narró. «Por favor, tomen conciencia, no permitan ya pasar más niños. Una persona adulta ya sabe lo que se espera. Ya cada quien ha vivido su vida, pero una criatura de esa… Dios mío», acotó entre lágrimas, acompañada de su hija sumergida en el llanto.

El adolescente venezolano quedó identificado como Diego Pérez, de 17 años. Lo que se sabe es que quiso salvar la vida de su madre al evitar que fuera arrastrada por un río del Darién.

HALLADO EL CUERPO EN EL DARIÉN

Aunque no existen detalles exactos de cuándo ocurrió el fatal hecho, trascendió que ya se encontró el cadáver del muchacho.

«Él no quería que yo me muriera, él dio la vida por mí, él fue mi héroe, es horrible. Señores, un llamado de atención. Por favor, a todos los presidentes de cada país: ya basta, ya no pasen más gente por aquí. Tomen conciencia, señores. Familias que están afuera del país, no permitan que sus familiares viajen, esto es una locura. Nunca pensamos que era así, es de locos», comentó Heidi en el video de Pedro Ultreras, quien lleva tiempo publicando información desde el Darién.