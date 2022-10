La trama detrás de la “misión clandestina” para enviar migrantes a Martha’s Vineyard

En septiembre, decenas de migrantes venezolanos llegaron a la exclusiva isla de Martha’s Vineyard, Massachusetts. El viaje fue financiado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en el marco de su política de inmigración.

En junio, DeSantis firmó un nuevo presupuesto de 12 millones de dólares para este programa para transportar migrantes irregulares de su estado. Tres meses después, financiaron la reunión de venezolanos en Texas para enviarlos a Martha’s Vineyard.

A pesar de la atención internacional y la crítica de los demócratas, además de varios recursos judiciales, Florida no ha brindado detalles sobre los vuelos. Hasta el momento, hay poca información sobre el programa y su diseño.

Sin embargo, una investigación de New York Times ha comenzado a conseguir detalles al respecto. En tal sentido, señaló que el gobernador de Texas, Greg Abbott, no sabía de lo ocurrido y habría violaciones de leyes estatales respecto al dinero.

CONTRAINTELIGENCIA EN LOS VUELOS

Los investigadores creen que una mujer con experiencia en contrainteligencia militar fue enviada desde Tampa, Florida, hacia Texas. Su misión era reclutar a los migrantes y llenar los aviones destinados a Martha’s Vineyard.

Una persona de la Oficina del Alguacil de San Antonio indicó que la mujer sería Perla Huerta, médico de combate y agente de contrainteligencia con experiencia en los despliegues en Irak y Afganistán.

Huerta habría recibido la ayuda de un migrante venezolano, quienes se conocieron el 10 de septiembre fuera del Centro de Recursos de Migrantes en San Antonio. Sin embargo, él insiste que también fue engañado por la mujer.

“También me mintieron. De haberlo sabido, no me habría involucrado”, dijo el migrante, quien permaneció en el anonimato porque es investigado por el caso. Al respecto, dijo que se sintió “traicionado”, puesto que no le mencionó que trabajaba para el gobierno de Florida.

Varios migrantes dijeron que la mujer les aseguró que en el norte había trabajos, por lo que los invitó a abordar los vuelos gratis. Además, les dio folletos falsos que prometían “hasta ocho meses de asistencia en efectivo” y la “bienvenida” a Massachusetts.

Ya son varias las investigaciones respecto al caso. Pero lo que está claro es el objetivo del plan: DeSantis, al igual que Abott y otros gobernadores republicanos, envían los migrantes a estados demócratas para protestar por las políticas fronterizas y migratorias.