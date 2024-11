¿La UE va a reconocer a Edmundo González? Esto dice Borrell

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, volvió a hablar este jueves sobre la crisis venezolana y descartó reconocer a Edmundo González como presidente electo.

Aunque Borrell sostuvo reuniones con González, confirmó que «no está en la mesa» reconocer al político venezolano. En tal sentido, aclaró que la UE no respaldará la política de Estados Unidos al respecto.

«La última vez que hablamos de esto en el Consejo de Asuntos Exteriores, que es donde yo desarrollo mi trabajo y mi función, no había un gran entusiasmo en el reconocimiento como el que acaba de hacer ahora Estados Unidos», dijo Borrell a la Cadena Ser.

De acuerdo a las declaraciones del diplomático, no hay consenso entre los gobiernos europeos sobre este tema. Borrell citó que el escepticismo se debe, especialmente, a lo ocurrido con el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

«NO ES UNA DECISIÓN COMUNITARIA»

El diplomático apuntó que la experiencia con Guaidó «había dejado una sensación de poca eficacia». Igualmente, Borrell aclaró que «no es lo mismo», puesto que González «ha sido el candidato a unas elecciones que, con toda la información se dispone, ganó».

«Hoy por hoy eso no está, no está en la mesa del Consejo de Asuntos Exteriores. En todo caso, cada país es dueño de esta decisión. No es una decisión comunitaria. Cada país lo hará», acotó Borrell.

Para Borrell, los gobiernos tendrán que reconocer a González individualmente. «Naturalmente, será muy importante la posición que tomen los países que están más directamente vinculados con Venezuela», añadió.

Las declaraciones de Borrell se dieron después de que Estados Unidos y Ecuador reconocieran a González como presidente electo. Otros países, como Perú y Argentina, han tomado la misma posición.