La verdad sobre el video del rayo que cae sobre un edificio

Este martes, 27 de septiembre, en medio de una intensa jornada de lluvias, comenzó a circular un video sobre un rayo que habría impactado la cima de un edificio. Sin embargo, la información es engañosa, puesto que el metraje fue grabado en Bombay, India.

El video ha circulado en las redes sociales desde el domingo, cuando hubo otra jornada de lluvias en la ciudad capital. Hace dos días, varias personas indicaron que fue uno de los tantos rayos que se observaron en Caracas.

Posteriormente, durante las lluvias, otras publicaciones indicaron que el video fue grabado en Caracas este martes. En tal sentido, otros perfiles hicieron eco de la publicación y alertaron sobre las intensas precipitaciones en la capital.

La realidad es que el video fue grabado el 8 de septiembre en Borivali West en Bombay. De acuerdo a medios locales, el rayo impactó al edificio Neminath, pero sin reportar daños en la estructura o lesionados.

El video se puede rastrear hasta publicaciones de perfiles indios en inicios de septiembre. En aquellas fechas todavía no circulaba entre cuentas venezolanas y no se había relacionado con las lluvias en el país.

"¡Seguramente fue aterrador! Afortunadamente, habían instalado un pararrayos en el edificio, así que si el rayo cae, ¡va directamente al suelo!", dijo el usuario que publicó el video en Twitter.

Borivali, Mumbai yesterday ⚡️

It surely was scary! Luckily they had installed a lightning rod in the bldg so If the lightning strikes it directly goes to the ground! #Mumbai #Borivali pic.twitter.com/KR94GedXwt

— 𝐈𝐬𝐡𝐢𝐭𝐚 𝐉𝐨𝐬𝐡𝐢 🇮🇳 (@IshitaJoshi) September 8, 2022