«La voluntad de la gente debe ser respetada»: Países Bajos reiteró su respaldo a la lucha democrática venezolana

Países Bajos reiteró este sábado su respaldo a la lucha democrática venezolana, luego de hacer un llamado a que se respete la voluntad que se expresó el 28 de julio en las elecciones.

En su cuenta de X (Twitter), el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país recordó que Marcel de Vink, viceministro de esa cartera, recibió a Edmundo González el viernes.

«Ayer (viernes), el viceministro de Asuntos Exteriores Marcel de Vink dio la bienvenida a Edmundo González en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Edmundo González sigue luchando valientemente por la democracia y los derechos humanos en Venezuela», señaló el Ministerio en una publicación.

«El Reino de los Países Bajos apoya sus esfuerzos cruciales y los de María Corina Machado», agregó la cartera.

En ese sentido, ese país expresó su profunda preocupación por el «aumento de represión del régimen».

«Los Países Bajos seguirán presionando para que se restaure la democracia en Venezuela mediante una transición pacífica. Debe respetarse la voluntad del pueblo venezolano», concluye el mensaje.

Yesterday, Vice Minister of Foreign Affairs Marcel de Vink welcomed @EdmundoGU to @DutchMFA. Edmundo González continues to fight bravely for democracy and human rights in #Venezuela. The Kingdom of the Netherlands supports his and @MariaCorinaYA’s crucial efforts. 1/2 pic.twitter.com/z42jlNNPqw

