«No me voy a inmolar por mi papá»: Las declaraciones de Nicolás Petro que ponen en jaque a la institucionalidad en Colombia

Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia, afirmó que no se «inmolará» por su padre tras asegurar que este le dio la espalda en su peor momento, lo que podría poner en jaque la institucionalidad en el país neogranadino.

Dichas declaraciones las ofreció en una entrevista para la revista colombiana Semana, donde advirtió que dará a la fiscalía todas las pruebas que tiene de la financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

“El año pasado me hubiese inmolado por él, sin pensarlo dos veces. Si hay alguien que realmente sudó la camiseta en la campaña presidencial y en las anteriores, fui yo. Si hay alguien que visitó, que estuvo siempre en las calles, en los barrios, en los municipios, convenciendo, seduciendo a la gente, fui yo”, precisó en diálogo con Vicky en Semana.

“Si hay alguien que tuvo el contacto directo con las bases del petrismo, sobre todo, en el Atlántico y parte de la región Caribe, fui yo. Si hay alguien que ayudó a organizar decenas de manifestaciones, fui yo. Y a mí eso me tiene muy triste y muy dolido, porque sentí que me utilizaron como una ficha de ajedrez y que en el momento en que ya no era útil ahí sí me dieron la espalda”, agregó

INSTITUCIONALIDAD EN JUEGO

Con la colaboración anunciada de Nicolás Petro con la Fiscalía General de Colombia se ha revelado un entramado de nombres que pondrían la institucionalidad en peligro.

Entre los nombres que han salido a figurar en la investigación está el de la primera dama, Verónica Alcocer.

La colaboración de Nicolás Petro con la justicia ha sido un punto de inflexión en el desarrollo del proceso judicial, que genera muchas especulaciones sobre el alcance de la información que podría proporcionar y las implicaciones que esto podría tener para los demás involucrados.

El congreso colombiano anunció que inició una investigación contra el mandatario colombiano, lo que podría devenir en un futuro proceso de destitución.