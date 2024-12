Las impactantes imágenes de la estampida en pleno partido de fútbol en Guinea, hubo 56 fallecidos

El sudeste de Guinea fue escenario de una tragedia masiva este domingo cuando al menos 56 personas perdieron la vida en una estampida que estalló durante un partido de fútbol en la ciudad de N’Zerekore.

Las tensiones surgieron tras decisiones arbitrales controvertidas que provocaron una protesta violenta por parte de los aficionados, según informó el gobierno en un comunicado transmitido este lunes por la televisión nacional.

⚠️🔞 WARNING: GRAPHIC 18+ 🔞⚠️

❗️🇬🇳 – At least 100 people lost their lives in violent clashes between rival fans during a football match in N’zerekore, Guinea.

This tragic event, which occurred at the end of a game, resulted in hundreds of fatalities. Medical sources confirmed… pic.twitter.com/xV3COoViUE

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 2, 2024