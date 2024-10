Las impresionantes imágenes de las inundaciones en el Sahara, es la primera vez en décadas

El Sahara, conocido por ser uno de los lugares más áridos del mundo, fue transformado recientemente por lluvias inusuales que causaron inundaciones por primera vez en décadas.

Las imágenes impactantes muestran grandes lagos formados en medio de las ondulantes dunas de arena, cambiando temporalmente el paisaje del desierto.

Sahara desert witnesses first floods in 50 years

A rare deluge of rainfall left blue lagoons of water amid the palm trees and sand dunes of the Sahara desert, nourishing some of its driest regions with more water than they had seen in decades. pic.twitter.com/rqI3oSLHrd

