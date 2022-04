Las penurias que deben vivir los migrantes venezolanos para renovar su pasaporte

Con permisos especiales, prórrogas y excepciones se mueven muchos migrantes venezolanos por el mundo ante las dificultades para renovar sus pasaportes, como consecuencia de la corrupción y la cada vez más marcada burocracia de la cual señalan es resposable la administración de Nicolás Maduro.

Por medio de un amplio reportaje publicado en el portal web del canal alemán Deutsche Welle (DW), se puede constatar una de la historias de millones de venezolanos: tramitar o renovar el pasaporte, es toda una pesadilla.

"Ese es un miedo que tengo", expresó al mencionado medio de comunicación Juan Carlos Malavé, de 32 años de edad, quien confesó que le preocupa que su pasaporte está por vencer y sabe de las dificultades para renovarlo desde Hungría, donde decidió migrar en busca de una vida mejor.

Relató que, en 2020, permaneció indocumentado durante tres meses y a la espera de que el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) emitiera su identificación.

Lo vivido durante ese lapso fue desesperante. Al no tener un documento vigente, su banco le desactivó la cuenta y su proveedor telefónico suspendió el contrato.

Además, su empleador también retuvo su salario durante ese tiempo, al no poder transferir el dinero, por lo que tuvo que recurrir a sus ahorros. "Yo soy solamente una persona que quiere tener un trabajo, una vida. Estoy ahogado y si no me llega mi pasaporte, no soy nadie", dijo el hombre, quien como él se encuentran muchos de los seis millones de venezolanos que han migrado, según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

"Nadie entendía cómo no podía tener mi pasaporte", agregó Malavé. Y, sí, con los venezolanos esta es la realidad tanto fuera como en el propio país.

Malavé manifestó que ahora no solo le preocupa el alto costo de tramitar un pasaporte nuevo, que ronda los 200 dólares y está entre los más costosos del mundo, también teme que se retrase el trámite, como en otras oportunidades, y se quede "encerrado en Hungría”.

NUEVAS "ACTUALIZACIONES"

El director del Saime, Gustavo Vizcaíno, informó el pasado 24 de marzo que la institución está realizando las adecuaciones necesarias para que las personas puedan elegir el día de la cita para tramitar su pasaporte.

"Vamos a poner en el sistema que usted diga el día que necesita la cita, ya no va a ser automatizado, y se va a poder modificar una sola vez”, dijo.

Sin embargo, no se refirió sobre los problemas que enfrentan los venezolanos en el exterior para renovar su pasaporte. Una situación muy marcada en los Estados Unidos, donde no hay representación de la administración Nicolás Maduro y, por tanto, un consulado.

En consecuencia, los venezolanos no pueden renovar su pasaporte, principalmente si están a la espera de la respuesta a su solicitud de asilo.