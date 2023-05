Las reveladoras cartas que escribió en prisión el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Christian Brueckner, el principal sospechoso de la desaparición de la niña Madeleine McCann en 2007, escribió una serie de extraordinarias cartas desde prisión donde niega que secuestró y asesinó a la pequeña.

«Nunca puedes imaginar cómo es cuando todo el mundo cree que eres un asesino de niños, y no lo eres», escribió. Dichos textos los hizo poco antes que se retomaran las búsquedas en un embalse de Portugal esta semana.

Actualmente, el hombre cumple siete años de prisión por violar a una mujer de 72 años en Algarve, Portugal. Fue allí donde Madeleine McCann desapareció hace 16 años.

SEGURO DE QUE NUNCA SERÁ ENJUICIADO

El sujeto se mostró seguro de su inocencia, al punto de no dudar que «nunca habrá un juicio», reseñó Metro UK.

«Me dijeron hace mucho tiempo que la oficina del fiscal estaba cerrando el caso Maddie porque no hay ni la más mínima evidencia. Los fiscales no están diciendo nada al público porque deben entregar los archivos a mis abogados, y contienen mucho material (sic) que confirma mi inocencia», añadió.

Brueckner denunció en las cartas que es «perseguido» por la policía. Acusó a los fiscales de tratar de «crear un monstruo para desviar y dejar que la gente piense que soy el culpable».

Por último, sentenció que las autoridades «no son lo suficientemente fuertes como para admitir los errores que cometieron en el caso Maddie«.

«Así que tratan desesperadamente de acusarme de otras cosas raras. No importa que tenga un aspecto completamente diferente como dicen las víctimas», finalizó.

Las averiguaciones en el embalse del Algarve de Portugal se extendieron por tres días. Tras concluir, los investigadores aseveraron haber encontrado una «pista importante», la cual se examinará en un laboratorio de Alemania. No obstante, podrían tardar meses en analizarla.