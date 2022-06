Le alquiló un cuarto a una joven: la torturó y violó hasta que ella logró escapar

Un hombre identificado como Peter Anthony McGuire, de 59 años, fue arrestado en California, Estados Unidos, por secuestrar, torturar y agredir sexualmente a una joven de 22 años durante cinco meses.

Los investigadores de la policía comentaron que la mujer se había mudado a la casa de McGuire a principios de este año luego de que éste le alquilara una habitación; pero poco después no se le permitió salir.

"Él la retuvo allí contra su voluntad y en ese momento fue objeto de múltiples agresiones. Tenemos cargos de sodomía y cópula oral, mutilación, violación", sostuvo la portavoz del Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino, Mara Rodríguez, a ABC7.

Una denuncia penal alega que McGuire "privó ilegal y maliciosamente a Jane/John Doe de un miembro de su cuerpo, lo deshabilitó, desfiguró y lo inutilizó. Cortó e inutilizó la lengua y le sacó un ojo y cortó la nariz, la oreja y el labio de dicha persona", reseñó el medio La Opinión.

Tras estar vario meses retenida contra su voluntad en esa casa, la mujer logró escapar el pasado 9 de junio y alertó a los transeúntes en un parque sobre su situación.

Inmediatamente la trasladan a un centro de salud y ahora se encuentra en condición estable, dijo la Oficina del Fiscal del Distrito de San Bernardino.

