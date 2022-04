Le arrancó el cuero cabelludo a su pareja para que nadie se fijara en ella y ahora será sentenciado

Armando José Castro Maldonado recibirá sentencia el próximo 29 de abril, después de agredir brutalmente a su pareja, Kenede Susana Vega Garizao.

La víctima, quien entonces contaba con 25 años, estuvo a punto de perder la vida hace cuatro años frente a sus hijos.

Castro Maldonado le arrancó el cuero cabelludo con un cuchillo de cocina por negarse a tener relaciones sexuales con él, además aseguró que esperaba que con sus acciones "ningún hombre volviera a mirarla".

Dos meses después del ataque, Vega compartió detalles de los minutos de terror que experimentó en su vivienda, ubicada en la ciudad de Barranquilla.

"Yo no podía hacer nada, grité lo más que pude, pero él me tomó con mucha fuerza y me puso boca abajo. Sentía cómo que me estaba matando en presencia de mis hijos, temía lo peor, incluso lo único que esperaba era que no atacara a mis pequeños", reveló al programa Primer Impacto.

CUATRO AÑOS DESPUÉS: HOMBRE SERÁ SENTENCIADO EN COLOMBIA POR ARRANCARLE EL CUERO CABELLUDO A SU PAREJA

En medio del fallo judicial, el famoso show presentado por Pamela Silva y Michelle Galván volvió a compartir los terribles detalles del caso, incluyendo las imágenes de Vega en el hospital.

Se conoció además, que no era la primera ocasión en la que Castro Maldonado era cegado por los celos, pues anteriormente intentó ahogar en un estanque a la madre de sus hijos.

Afortunadamente, Vega logró recuperarse de las heridas y se mostró esperanzada con la resolución de la Fiscalía.

"Me siento feliz, tranquila, porque después de casi 4 años de lucha, de oraciones y lágrimas, se logró algo que con tanto esfuerzo se venía trabajando", comentó al Diario La Libertad.

Incluso recordó que desde el 2018 fueron pocas las veces en las que se encontró con su agresor durante "las audiencias preliminares".

"Cuando iba trataba de no mirarlo, porque cuando me miraba se reía de mí, porque no tenía cabello y usaba turbantes", señaló la joven, quien actualmente trabaja como comerciante y reside con sus hijos en el barrio El Carmen.