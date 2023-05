Le dieron 16 años de cárcel: tiró a su bebé a la basura y no sabía que había sido grabada

Alexis Ávila, de 19 años, fue condenada esta semana a pasar 16 años tras las rejas después de que tiró a su bebé recién nacido en la basura en la ciudad de Hobbs, Nuevo México, en el sur de Estados Unidos.

De acuerdo a las investigaciones, Ávila dio a luz en un lugar cercano y luego se acercó al basurero para dejar al bebé en enero de 2022. Sin embargo, unas personas encontraron al recién nacido y las cámaras de seguridad capturaron el momento en el que la mujer abandonó al neonato.

An 18-year-old mother is being charged with attempted murder and felony child abuse after discarding her newborn baby into a dumpster in New Mexico. The baby was discovered, still alive, by three dumpster divers who happened to be foraging through the trash. pic.twitter.com/iOqw7jqhi8

— NowThis (@nowthisnews) January 11, 2022